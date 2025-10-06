Omicidio di Dolores Dori | fermati la madre e il figlio 16enne della vittima Lei avrebbe iniziato a sparare lui ha ripreso tutto con lo smartphone
Sono stati fermati dai carabinieri la madre e il figlio di Dolores Dori, la 44enne trovata agonizzante davanti all’ospedale di Desenzano del Garda giovedì 2 ottobre. Sarebbe stata sua madre, 59 anni, a dare inizio alla sparatoria. La stessa in cui Dori ha perso la vita all’interno del campo nomadi di Lonato, in provincia di Brescia. I colpi della donna erano indirizzati all’uomo che, rispondendo a sua volta al fuoco, avrebbe ucciso la 44enne con tre pallottole tra l’addome e gli arti inferiori. Il figlio della vittima, 16 anni, avrebbe ripreso la scena con il cellulare. Il movente avrebbe a che vedere con la faida familiare che si sarebbe scatenata a seguito della relazione amorosa che la figlia della vittima intratteneva con un giovane che abitava nel campo di Via Corte Ferrarini. 🔗 Leggi su Open.online
