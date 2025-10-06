Omicidio del senzatetto a Biella | ucciso per avere bevuto da solo una bottiglia di gin due condannati all' ergastolo

La corte d'assise di Novara ha condannato all'ergastolo Andrea Basso, 22 anni, e Lionel Ascoli, 43 anni, due dei quattro imputati per l'omicidio del senzatetto Giovanni Santus, 58enne trovato senza vita in un appartamento di piazza Buratti a Biella l'8 luglio 2023. Gli altri due imputati, Silvio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

