Omicidio al campo nomadi di Lonato fermati la madre e il figlio di Dolores Dori

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 6 ottobre 2025 – I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a colpi di pistola in un campo nomad i a Lonato del Garda, nel Bresciano. La madre e la donna, presente il ragazzo che avrebbe ripreso la scena con il proprio smartphone, si sarebbero recati in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all'indirizzo di alcune persone. Tra queste l'uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata da una vettura davanti all'ospedale di Desenzano, dove è morta. Chi era . Dolores Dori, 44 anni, risulta   sorella di un collaboratore di giustizia, inserito nel programma di protezione, e detenuto nel carcere di Prato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lonato, omicidio Dori: a sparare nel campo nomadi più di una pistola - Nella presunta faida tra famiglie nomadi in cui ha perso la vita la 44enne residente nel Veneziano, sarebbero state presenti più armi. Da quibrescia.it

omicidio campo nomadi lonatoLonato, Dolores Dori colpita in un conflitto a fuoco: la pista per l’omicidio del campo nomadi - Su due vetture presenti nell’area al momento degli spari i carabinieri hanno trovato segni di proiettili di calibro diverso. msn.com scrive

