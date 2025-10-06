Brescia, 6 ottobre 2025 – I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a colpi di pistola in un campo nomad i a Lonato del Garda, nel Bresciano. La madre e la donna, presente il ragazzo che avrebbe ripreso la scena con il proprio smartphone, si sarebbero recati in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all'indirizzo di alcune persone. Tra queste l'uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata da una vettura davanti all'ospedale di Desenzano, dove è morta. Chi era . Dolores Dori, 44 anni, risulta sorella di un collaboratore di giustizia, inserito nel programma di protezione, e detenuto nel carcere di Prato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio al campo nomadi di Lonato, fermati la madre e il figlio di Dolores Dori