Omicidio al campo nomadi di Lonato del Garda | Mio fratello sa chi ha sparato a Dolores Dori

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lonato del Garda (Brescia), 6 ottobre 2025 – Continua la caccia al presunto colpevole dell’uccisione della 44enne Dolores Dori, ferita con tre proiettili finiti nell’addome e su un arto durante una sparatoria al campo nomadi a Lonato. L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite in cui entrambe le fazioni avrebbero esploso colpi di arma da fuoco da almeno due pistole. Omicidio di Dolores Dori, in un video il marito armato di pistola minaccia il killer: "Se ti trovo ti distruggo" A dimostrarlo sono i segni lasciati dalla sparatoria sulle auto in uso ai contendenti: un’Alfa Stelvio, con cui il marito ha portato Dolores Dori fino al pronto soccorso di Desenzano del Garda e con cui è poi scappato in Veneto, dove è stata trovata abbandonata, e una Fiat 500 rimasta nel campo nomadi di Lonato e ora sotto sequestro insieme all’area e ad alcune strutture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio al campo nomadi di lonato del garda mio fratello sa chi ha sparato a dolores dori

© Ilgiorno.it - Omicidio al campo nomadi di Lonato del Garda: “Mio fratello sa chi ha sparato a Dolores Dori”

In questa notizia si parla di: omicidio - campo

Omicidio di Salvatore Blandino a Quarrata, fermato il figlio: il cadavere del padre trovato in un campo

Aggressione con bottiglie e sedie a Largo Campo: 2 arresti per tentato omicidio

Salerno: rissa a Largo Sedile del Campo, due fermi per tentato omicidio

omicidio campo nomadi lonatoOmicidio a Lonato: conflitto tra famiglie per nozze tragiche - Lonato è scossa da un omicidio legato a un conflitto tra famiglie durante le nozze, tragica svolta di un incontro. gardanotizie.it scrive

omicidio campo nomadi lonatoOmicidio Dolores Dori: video minacce social a Lonato del Garda - Il caso dell'omicidio di Dolores Dori a Lonato del Garda si complica con video di minacce social del marito, inquietanti sviluppi. Lo riporta gardanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Campo Nomadi Lonato