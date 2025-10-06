Lonato del Garda (Brescia), 6 ottobre 2025 – Continua la caccia al presunto colpevole dell’uccisione della 44enne Dolores Dori, ferita con tre proiettili finiti nell’addome e su un arto durante una sparatoria al campo nomadi a Lonato. L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite in cui entrambe le fazioni avrebbero esploso colpi di arma da fuoco da almeno due pistole. Omicidio di Dolores Dori, in un video il marito armato di pistola minaccia il killer: "Se ti trovo ti distruggo" A dimostrarlo sono i segni lasciati dalla sparatoria sulle auto in uso ai contendenti: un’Alfa Stelvio, con cui il marito ha portato Dolores Dori fino al pronto soccorso di Desenzano del Garda e con cui è poi scappato in Veneto, dove è stata trovata abbandonata, e una Fiat 500 rimasta nel campo nomadi di Lonato e ora sotto sequestro insieme all’area e ad alcune strutture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio al campo nomadi di Lonato del Garda: “Mio fratello sa chi ha sparato a Dolores Dori”