Omicidio a Gela | arrestato il convivente di Veronica Abaza
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo, un bracciante agricolo di 40 anni, è accusato del delitto avvenuto il 17 settembre. GELA (Caltanissetta), 6 ottobre 2025. È stato arrestato dai carabinieri un uomo di 40 anni, di nazionalità romena, con l’accusa di aver ucciso la sua convivente, Veronica Abaza, 64 anni, anch’essa romena. Il tragico episodio risale allo scorso 17 settembre nella città di Gela. L’arresto e le indagini. L’indagato, un bracciante agricolo residente a Gela, era già stato ascoltato la scorsa settimana durante l’ interrogatorio di garanzia, durante il quale avrebbe fornito una propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: omicidio - gela
Tentato omicidio a Gela dopo una lite: arrestato un 19enne
“Avevo paura di provare pietà, ma nulla”. Prima l’omicidio e poi il corpo ridotto così: l’sms gela il sangue
Un rumeno di 40 anni è stato arrestato a Gela per l'omicidio di una connazionale di 64 - X Vai su X
GELA Cinque arresti per il tentato omicidio di Roberto Prestifilippo e Simona Maganuco. La sparatoria in un'abitazione di Riesi il 10 settembre scorso con il ferimento dei due giovani al termine di una colluttazione (di Redazione) Vai su Facebook
Omicidio donna a Gela, arrestato convivente - È accusato dell'omicidio della romena Veronica Abaza, 64 anni, avvenuto a Gela (Caltanissetta) lo scorso 17 settembre un quarantenne romeno arrestato dai carabinieri. Secondo msn.com
Omicidio donna a Gela, i carabinieri arrestano convivente - È accusato dell’omicidio della romena Veronica Abaza, 64 anni, avvenuto a Gela (Caltanissetta) lo scorso 17 settembre un quarantenne romeno arrestato dai carabinieri. Da blogsicilia.it