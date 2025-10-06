Omicidio a Gela | arrestato il convivente di Veronica Abaza

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo, un bracciante agricolo di 40 anni, è accusato del delitto avvenuto il 17 settembre. GELA (Caltanissetta), 6 ottobre 2025. È stato arrestato dai carabinieri un uomo di 40 anni, di nazionalità romena, con l’accusa di aver ucciso la sua convivente, Veronica Abaza, 64 anni, anch’essa romena. Il tragico episodio risale allo scorso 17 settembre nella città di Gela. L’arresto e le indagini. L’indagato, un bracciante agricolo residente a Gela, era già stato ascoltato la scorsa settimana durante l’ interrogatorio di garanzia, durante il quale avrebbe fornito una propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

