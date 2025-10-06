Omicidi a escalation asimmetrica la psicoterapeuta del Racis su Chiara Petrolini | C’è serialità

Parla di “omicidi a escalation asimetrica” e “serialità” la colonnella Anna Bonifazi psicoterapeuta, responsabile sezione psicologia e criminologia del Racis dei carabinieri, nella sua deposizione nel corso della terza udienza del processo a Chiara Petrolini, la ragazza accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli nel giardino di casa a Traversetolo, in provincia di Parma. “Nel caso di Chiara Petrolini i delitti sono incasellabili come omicidi ad escalation asimmetrica, c’è stato un aumento del motore criminale non frenabile, un motore che inizia purtroppo già dall’ ideazione, quindi già dall’immaginazione nell’autore e va avanti senza possibilità alcuna di esser bloccato, quindi viene compiuto fino alla fine, anzi con una fase successiva di tentativo dell’autore di rimanere impunito, un pre conservarsi, come si dice dal punto di vista criminologico” ha detto l’ufficiale dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

