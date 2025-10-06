Omaggio alla pioniera Teresa Sensi la prima donna iscritta all’Albo dei Giornalisti in Italia

Perugiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una breve pausa, le “Conversazioni in Città” organizzate dalla Società del Gotto sono riprese con grande partecipazione di pubblico, rinnovando l’appuntamento con eventi culturali che uniscono storia, letteratura e tradizioni culinarie. Il primo dei nuovi incontri si è svolto con una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omaggio - pioniera

Omaggio alla pioniera Teresa Sensi, la prima donna iscritta all’Albo dei Giornalisti in Italia - Dopo una breve pausa, le “Conversazioni in Città” organizzate dalla Società del Gotto sono riprese con grande partecipazione di pubblico, rinnovando l’appuntamento con eventi culturali che uniscono st ... Secondo perugiatoday.it

omaggio pioniera teresa sensiRipartono le “Conversazioni in Città”: omaggio a Teresa Sensi, pioniera del giornalismo italiano a Venezia - Il pubblico rinnova l’interesse per eventi culturali organizzati dalla Società del Gotto, che celebrano figure femminili di spicco e il patrimonio gastronomico locale NewTuscia  – PERUGIA  – Riceviamo ... newtuscia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Omaggio Pioniera Teresa Sensi