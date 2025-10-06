Oltre cento furti in abitazione all' anno a Viterbo scattano operazioni ad alto impatto in periferia e frazioni
Sono oltre cento, in media, i furti in abitazione che si registrano ogni anno a Viterbo. Nei primi sei mesi del 2025 sono in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024. Restano invece stabili le rapine, "che in numeri assoluti – precisa il prefetto Sergio Pomponio – sono molto meno dei.
Emergenza furti in casa, «Cento i colpi nel 2025» - È il dato che emerge dal vertice sulla sicurezza convocato a Palazzo dei Priori dal prefetto Sergio Pomponio, ultimo del ... Si legge su ilmessaggero.it
