Oltre 500 atleti alla Lamarina | trionfano Fragiacomo e Tamburi la UP Policiano domina tra le società
Percorso duro e maltempo non fermano la grande partecipazione all’edizione 2025 della classica podistica aretina. Oltre 500 atleti tra giovani e adulti hanno dato vita a un’edizione spettacolare e combattuta de “Lamarina”, la corsa podistica di 13,8 km che ha confermato il suo fascino nonostante un percorso impegnativo e le difficili condizioni meteo. La pioggia battente e il vento, che hanno caratterizzato i chilometri centrali della gara, hanno reso ancora più selettiva una competizione già dura per i tratti in salita nella prima e soprattutto nell’ultima parte del tracciato. Solo nelle fasi finali il tempo ha concesso una tregua, permettendo agli atleti di concludere la prova in condizioni migliori. 🔗 Leggi su Lortica.it
