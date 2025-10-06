Oltre 500 atleti a Lamarina Vincono Federico Fragiacomo e Silvia Tamburi e la UPPoliciano come società

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Grande partecipazione e spettacolo per l ’edizione 2025 de "LaMarina", corsa podistica di 13,800 km che ha visto la presenza di oltre 500 atleti tra giovani e adulti. La gara si è svolta su un percorso impegnativo, con salite nella prima e soprattutto nell’ultima parte, rese ancor più difficili dal maltempo. Dopo circa 5 km, pioggia battente e vento hanno messo a dura prova gli atleti per un tratto di circa 4 km, fortunatamente superato nelle fasi finali grazie al miglioramento delle condizioni meteo. Gara Maschile Federico Fragiacomo, portacolori della Trieste Atletica, ha conquistato il successo con una gara intelligente e coraggiosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 500 atleti a “Lamarina”. Vincono Federico Fragiacomo e Silvia Tamburi e la U.P.Policiano come società

