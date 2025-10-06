Oltre 30 stabilimenti allagati dalla mareggiata Coop Spiagge | Danni per 3-4 milioni di euro chiediamo stato di calamità
Sono enormi i danni provocati dalla mareggiata di ieri, 5 ottobre, su tutta la riviera ravennate, da Cervia ai lidi nord di Ravenna. Le onde del mare sono avanzate provocando danni a macchia di leopardo. All'interno dello stesso lido c'è chi si è salvato, vedendo l'acqua lambire soltanto il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
