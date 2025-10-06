Oltre 200 bloccati sull’Everest la folla a 4.200 metri travolti da una bufera improvvisa | morto un escursionista – Il video

Una persona è morta e più di 200 escursionisti sono rimasti bloccati tra i ghiacci e la neve sulle pendici del monte Everest, sorpresi da una violenta e improvvisa bufera che ha colpito le regioni nordoccidentali e occidentali della Cina. La vittima, secondo quanto riferito dall’emittente statale Cctv, sarebbe morta per ipotermia e mal di montagna nella Valle della Tigre, nel nord-ovest della provincia cinese del Qinghai. Centinaia di persone attendono ancora di essere raggiunte dalle squadre di soccorso. Le operazioni di salvataggio, complicate dal maltempo e dall’altitudine, sono ormai in corso da ore. 🔗 Leggi su Open.online

