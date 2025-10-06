Oltre 200 bloccati sull’Everest la folla a 4.200 metri travolti da una bufera improvvisa | morto un escursionista – Il video

Open.online | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è morta e più di 200 escursionisti sono rimasti bloccati tra i ghiacci e la neve sulle pendici del monte Everest, sorpresi da una violenta e improvvisa bufera che ha colpito le regioni nordoccidentali e occidentali della Cina. La vittima, secondo quanto riferito dall’emittente statale Cctv, sarebbe morta per ipotermia e mal di montagna nella Valle della Tigre, nel nord-ovest della provincia cinese del Qinghai. Centinaia di persone attendono ancora di essere raggiunte dalle squadre di soccorso. Le operazioni di salvataggio, complicate dal maltempo e dall’altitudine, sono ormai in corso da ore. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - bloccati

Usa, oltre mille voli della United Airlines bloccati per problema tecnico

Gaza, appello di oltre 100 ong: “Basta usare gli aiuti come un’arma. Cibo e acqua bloccati mentre i palestinesi vengono affamati”

Oltre 100 turisti napoletani bloccati a Corfù da 13 ore: “Per noi solo un buono da 16 euro, siamo abbandonati”

oltre 200 bloccati sull8217everestEverest, un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati da bufera di neve - Un escursionista è morto e 200 sono rimasti bloccati sul monte Everest a causa delle abbondanti e improvvise nevicate che si sono registrate nelle regioni montuose nordoccidentali e occi ... Lo riporta msn.com

oltre 200 bloccati sull8217everestUn morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati sull'Everest - Almeno un alpinista è morto e più di 200 sono ancora bloccati sui pendii orientali dell'Everest in Tibet. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oltre 200 Bloccati Sull8217everest