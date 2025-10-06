Oltre 2.000 persone si sono radunate alla Salle Pleyel di Parigi per una cerimonia organizzata dalla CRIF Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali per rendere omaggio alle vittime del 7 ottobre e mostrare sostegno agli ostaggi

M ilano, 6 ott. (askanews) – . Iniziata con un minuto di silenzio, la serata ha visto letture, musica e discorsi di personalità di spicco. Leggi anche › Giovani israeliani rifiutano la leva, la rivolta dei refusniks: «Non combattiamo in nome dell’orrore» Il presidente della Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali, Yonathan Arfi, ha espresso la speranza che la pressione internazionale costringa Hamas a rilasciare gli ostaggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Oltre 2.000 persone si sono radunate alla Salle Pleyel di Parigi per una cerimonia organizzata dalla CRIF (Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali) per rendere omaggio alle vittime del 7 ottobre e mostrare sostegno agli ostaggi

In questa notizia si parla di: oltre - persone

Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali

Controlli della polizia, irregolarità e sanzioni in locale della Scogliera: identificate oltre 40 persone

Colleferro. Controllo straordinario del territorio in sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Provinciale Metropolitana. Oltre 140 persone identificate, 70 veicoli controllati, elevate 12 sanzioni

Oltre un milione di persone in strada diventano la marea che spinge le attuali flottiglie in mare e quelle che verranno. Persone che insieme ritrovano il proprio potere e chiedono il rispetto del diritto internazionale, il cessate il fuoco, l’attivazione di aiuti umanitar Vai su Facebook

Guerre dimenticate: oltre 630 vittime “invisibili” al giorno - Cooperazione Internazionale Nell’ultimo anno il mondo ha assistito a un drammatico aumento di crisi armate che hanno determinato uno spiccato ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Siria: ogni giorno 37 civili uccisi, nell'est Ghouta sono 600 le persone uccise e 2000 i feriti - Vogliamo alzare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle terribili condizioni di vita dei bambini intrappolati nel conflitto, attraverso il rapporto “Voci dalle aree del pericolo” e lanciando una ... Da savethechildren.it