Oltre 2.000 persone si sono radunate alla Salle Pleyel di Parigi per una cerimonia organizzata dalla CRIF Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali per rendere omaggio alle vittime del 7 ottobre e mostrare sostegno agli ostaggi

Iniziata con un minuto di silenzio, la serata ha visto letture, musica e discorsi di personalità di spicco. Il presidente della Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali, Yonathan Arfi, ha espresso la speranza che la pressione internazionale costringa Hamas a rilasciare gli ostaggi.

