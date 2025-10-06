Oltre 1.500 moto al terzo raduno regionale Good Bikers a Mondello | No alla violenza sulle donne

Il potente rombo dei motori ha gridato No alla violenza sulle donne. Oltre 1500 motociclisti ieri mattina si sono dati appuntamento a Mondello, per la terza edizione di Good bikers Fest, presieduta da Leonardo Salerno. Al raduno regionale hanno partecipato diverse tipologie di moto e auto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

