Oltre 1.500 moto al terzo raduno regionale Good Bikers a Mondello | No alla violenza sulle donne
Il potente rombo dei motori ha gridato No alla violenza sulle donne. Oltre 1500 motociclisti ieri mattina si sono dati appuntamento a Mondello, per la terza edizione di Good bikers Fest, presieduta da Leonardo Salerno. Al raduno regionale hanno partecipato diverse tipologie di moto e auto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
