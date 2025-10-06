Oleggio chiusa al passaggio pedonale la Costa dei Mazzeri

Novaratoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato la Costa dei Mazzeri è chiusa al passaggio pedonale.A darne notizia è il sindaco di Oleggio Anrea Baldassini, che in un post su Facebook spiega che la strada è stata chiusa per poter eseguire dei controlli statiti sulla porta medievale."Nel primo pomeriggio di sabato - ha spiegato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oleggio - chiusa

Chiusa la bocciofila a Oleggio, il presidente dona materiali e attrezzature

Passaggio pedonale illuminato in via Capanna - Prosegue così l’attività dell’Amministrazione per rendere più sicure le strade cittadine, già avviata nei mesi scorsi, ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Oleggio Chiusa Passaggio Pedonale