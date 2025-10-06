OktoberPest 2025 a Campo Ligure | il perfetto connubio tra pesto e birra artigianale
Torna l'OktoberPest a Campo Ligure, nel doppio appuntamento di venerdì 10 e sabato 11 ottobre. Sesta edizione per la festa del pesto e della birra, che approda al Palazzetto dello Sport di Campo Ligure per celebrare il connubio perfetto tra un goloso menù a base di pesto e birre artigianali di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: oktoberpest - campo
OktoberPest Vai su Facebook
OktoberPest 2025 a Campo Ligure: il perfetto connubio tra pesto e birra artigianale - Sesta edizione per la festa del pesto e della birra, che approda al Palazzetto dello Sport di Campo ... Lo riporta genovatoday.it