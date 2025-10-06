Oktobeerfest a Arre
dal 24 al 26 ottobre 2025. Patronato di Arre - Piazza D. A. Arzenton, 1:? PIATTI TIPICI BAVARESI? MUSICA LIVE? BIRRE TIPICHE? EVENTO GARANTITO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Oktobeerfest Arre torna con la sua quarta edizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: oktobeerfest - arre
L’Oktoberfest da Carre! Dal 18 al 20 settembre: fiumi di birra, specialità e atmosfera bavaresi ? Augustiner in botte ? Piatti tipici bavaresi ? 3 giorni di atmosfera da vero Oktoberfest 18-19-20 settembre ? Prenotazione consigliata Vai su Facebook
Notizie dalla zona di Arre - Arzenton, 1 ?? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?? . Secondo padovaoggi.it
Oktoberfesta a Arre - Oktobeerfest Arre torna con la sua terza edizione anche quest'anno e con delle novità! padovaoggi.it scrive