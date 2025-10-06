Oggi maltempo al Sud | allerta gialla su Puglia e Sicilia Poi torna il sole in tutta Italia

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inizio d’autunno che ha sapore d’inverno. Ma solo per poco. La tempesta tropicale Amy nella giornata di ieri, 5 ottobre, ha raggiunto l’Italia con piogge, mareggiate e crollo delle temperature. Sono state coinvolte le regioni centro-settentrionali, in particolar modo quelle dell’alto Adriatico. Da oggi 6 ottobre la perturbazione atlantica andrà a colpire anche il Sud con temporali e venti forti. La Protezione civile ha fatto scattare infatti l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su alcuni settori della Sicilia: nelle due regioni meridionali sono previsti rovesci di forte intensità e anche grandinate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

oggi maltempo al sud allerta gialla su puglia e sicilia poi torna il sole in tutta italia

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi maltempo al Sud: allerta gialla su Puglia e Sicilia. Poi torna il sole in tutta Italia

In questa notizia si parla di: oggi - maltempo

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

oggi maltempo sud allertaAllerta meteo oggi, 6 ottobre 2025/ Due regioni in giallo: le previsioni per le prossime ore - Allerta meteo oggi, 6 ottobre 2025: secondo le osservazioni della Protezione Civile il maltempo potrebbe colpire due regioni italiane ... Riporta ilsussidiario.net

oggi maltempo sud allertaMeteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud: ecco dove - Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Maltempo Sud Allerta