Un inizio d’autunno che ha sapore d’inverno. Ma solo per poco. La tempesta tropicale Amy nella giornata di ieri, 5 ottobre, ha raggiunto l’Italia con piogge, mareggiate e crollo delle temperature. Sono state coinvolte le regioni centro-settentrionali, in particolar modo quelle dell’alto Adriatico. Da oggi 6 ottobre la perturbazione atlantica andrà a colpire anche il Sud con temporali e venti forti. La Protezione civile ha fatto scattare infatti l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su alcuni settori della Sicilia: nelle due regioni meridionali sono previsti rovesci di forte intensità e anche grandinate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi maltempo al Sud: allerta gialla su Puglia e Sicilia. Poi torna il sole in tutta Italia