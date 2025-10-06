Oggi maltempo al Sud | allerta gialla su Puglia e Sicilia Poi torna il sole in tutta Italia
Un inizio d’autunno che ha sapore d’inverno. Ma solo per poco. La tempesta tropicale Amy nella giornata di ieri, 5 ottobre, ha raggiunto l’Italia con piogge, mareggiate e crollo delle temperature. Sono state coinvolte le regioni centro-settentrionali, in particolar modo quelle dell’alto Adriatico. Da oggi 6 ottobre la perturbazione atlantica andrà a colpire anche il Sud con temporali e venti forti. La Protezione civile ha fatto scattare infatti l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su alcuni settori della Sicilia: nelle due regioni meridionali sono previsti rovesci di forte intensità e anche grandinate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: oggi - maltempo
Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo
Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo
#Maltempo #ForlìCesena, dal mattino di #oggi oltre 30 interventi dei #vigilidelfuoco tra collina e costa: nell’entroterra per frane, smottamenti, alberi caduti; sul litorale maggiori criticità a Cesenatico per marea sostenuta e allagamenti. Squadre impegnate in ope - X Vai su X
?Sarà una domenica di maltempo quella di oggi in Italia, dove l’instabilità travolgerà ancora il nostro Paese dall’Atlantico StatoQuotidiano.it Vai su Facebook
Allerta meteo oggi, 6 ottobre 2025/ Due regioni in giallo: le previsioni per le prossime ore - Allerta meteo oggi, 6 ottobre 2025: secondo le osservazioni della Protezione Civile il maltempo potrebbe colpire due regioni italiane ... Riporta ilsussidiario.net
Meteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud: ecco dove - Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lo riporta tg24.sky.it