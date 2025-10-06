Oggi inizia il processo di appello a uno dei condannati per gli stupri ai danni di Gisèle Pelicot
Inizierà oggi a Nîmes il processo di appello a uno degli uomini coinvolti nelle violenze sessuali ai danni di Gisèle Pelicot. Il caso della donna, emerso pochi anni fa, ha inorridito la Francia e il mondo intero. Per diversi anni, infatti, l’ex marito Dominique Pelicot, l’ha sedata, violentata e fatta stuprare da oltre cinquanta uomini, mentre lei non era cosciente. Durante il processo di primo grado, cinquantuno uomini, incluso l’ex coniuge, sono finiti al banco degli imputati. Quest’ultimo ha ricevuto la massima pena prevista per il reato, vent’anni di detenzione. Uno di loro ha ricevuto una condanna a tre anni per aggressione sessuale, mentre gli altri quarantanove dovranno scontare pene che vanno dai tre ai quindici anni per stupro aggravato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
