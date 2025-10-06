Oggi è il giorno della pace in Egitto | dentro il negoziato che può riscrivere si spera la storia di Gaza

In un momento di grande tensione per il Medio Oriente, i colloqui per porre fine al conflitto a Gaza entrano in una fase decisiva. Oggi, 6 ottobre 2025, delegazioni di Hamas (tra cui Al Hayya, sfuggito al blitz di Doha ) e Israele si riuniscono a Sharm el-Sheikh, in Egitto, sotto l’egida delle autorità locali. Presenti anche figure chiave dagli Stati Uniti, come l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner, che funge da consigliere informale del presidente Donald Trump. Questi incontri rappresentano un’opportunità rara per spezzare il ciclo di violenza che dura da mesi, con l’obiettivo di liberare ostaggi, fermare le operazioni militari e ridisegnare il futuro della Striscia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Oggi è il giorno della pace in Egitto: dentro il negoziato che può riscrivere (si spera) la storia di Gaza

In questa notizia si parla di: oggi - giorno

Almanacco del 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Naruto e bleach: perché oggi è un giorno fantastico per i fan

Almanacco del 23 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Oggi, nella Giornata Mondiale degli #animali, il mio pensiero corre a loro. A chi ci accompagna ogni giorno con amore silenzioso. A chi vive libero nella natura. A chi soffre nascosto, lontano dagli sguardi. A chi non ha mai conosciuto la libertà. Con loro condivi Vai su Facebook

Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che oggi,come nei giorni scorsi,hanno garantito lo svolgimento delle manifestazioni riuscendo a ridurre i disservizi per i cittadini.Sono vicino alle decine di uomini e donne in uniforme feriti da estremist - X Vai su X

Pace: Comunione e Liberazione, “esige di essere costruita con pazienza ogni giorno. No a disordini e violenze” - "La situazione della popolazione di Gaza ha ferito la coscienza di molti, perché nel cuore di ciascuno abita il desiderio della giustizia e della pace", si legge in una nota diffusa oggi da Comunione ... Lo riporta agensir.it

Madonna di Medjugorje, messaggio oggi 25 settembre 2025/ “È tempo di pregare per la pace” - Messaggio Madonna di Medjugorje oggi 25 settembre 2025: la Vergine invita i fedeli a pregare per la pace nel mondo ... Scrive ilsussidiario.net