Oggi a Sharm i negoziati sul piano di pace per Gaza Trump minaccia Hamas ma apre a modifiche Netanyahu | Senza ostaggi non si va avanti
Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo oggi a Sharm el-Sheikh, ma che secondo il tycoon già "stanno andando bene" e richiederanno "probabilmente un paio di giorni". embedpost id="2109997" La sensazione è che ci sia un'accelerazione sullo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: oggi - sharm
Gaza, i negoziati oggi a Sharm el-Sheikh: come funzionano e quanto durano? Trump bacchetta Netanyahu e avverte Hamas
Israele-Hamas, oggi al via i colloqui a Sharm El Sheikh. Trump ottimista: “Un paio di giorni” per l’accordo
Guerra a Gaza, le notizie in diretta, oggi a Sharm el Sheik i negoziati Israele-USA-Hamas, attesa per il rientro di 15 attivisti della Flotilla
Questa mattina vi presento non il solito trip , non la solita Sharm, quest'oggi vi faccio vivere un travelvip #Summer2026 #RixosMoments Vai su Facebook
Oggi al via a Sharm i negoziati sul piano di pace per Gaza - Un Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo ... Si legge su ansa.it
Guerra Israele, al via in Egitto i negoziati sul piano di Trump. LIVE - E ha aggiunto che "Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Riporta tg24.sky.it