Oggi 6 ottobre è San Bruno di Colonia | l’eremita che vive nella pace meditando i misteri celesti
Sacerdote ed eremita, San Bruno di Colonia è ricordato per la fondazione di un ordine certosino. Nella pace della solitudine meditava sui misteri divini. Conosciuto anche con il nome di “Brunone“, san Bruno, che si ricorda oggi 6 ottobre, fu un sacerdote eremita dell’XI secolo. Nacque a Colonia, in quella che era la Lotaringia, intorno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: oggi - ottobre
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 ottobre 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 ottobre 2025
Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 1 ottobre 2025
Oggi, 5 ottobre, celebriamo il Teacher’s Day, la giornata dedicata a chi ogni giorno accompagna i nostri studenti nella crescita e nella scoperta del mondo. Come scriveva Jean Jacques Rousseau: “ Vai su Facebook
5 ottobre, oggi torna la Domenica al museo: ecco dove si entra gratis - X Vai su X
Almanacco del 6 Ottobre, oggi si celebra San Bruno. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Almanacco con santi, eventi, nati, morti e curiosità del giorno. Riporta infocilento.it
Almanacco | Lunedì 6 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - In nove città viene giocata la prima giornata del primo Campionato di calcio di Serie A a girone unico: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Si legge su firenzetoday.it