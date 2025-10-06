Oggi 6 ottobre è San Bruno di Colonia | l’eremita che vive nella pace meditando i misteri celesti

Sacerdote ed eremita, San Bruno di Colonia è ricordato per la fondazione di un ordine certosino. Nella pace della solitudine meditava sui misteri divini. Conosciuto anche con il nome di “Brunone“, san Bruno, che si ricorda oggi 6 ottobre, fu un sacerdote eremita dell’XI secolo. Nacque a Colonia, in quella che era la Lotaringia, intorno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

