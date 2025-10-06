Massa, 6 ottobre 2025 – Sono tornati a Massa, a tenere vivo il presidio permanente davanti al Teatro Guglielmi che mantiene accesa la luce sulla tragedia palestinese e sui tanti problemi che assillano i cittadini. Ma l’esperienza vissuta a Roma sui due pullman bloccati dalla polizia mentre raggiungevano la manifestazione per Gaza ha lasciato un segno che non si cancellerà tanto in fretta. “E’ successa una cosa molto grave, sia per le due ore di sequestro immotivato, sia per l’informazione sbagliata che non è stata neppure smentita” dice Elia Buffa, rappresentante provinciale dell’Usb, il sindacato che ha organizzato la partecipazione alla manifestazione nazionale, autorizzata, insieme a Spartack Apuane, Casa Rossa, collettivi studenteschi, comitati ambientalisti e altri gruppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Odissea sui pullman pro Gaza. “Sequestrati per 2 ore senza ragione”