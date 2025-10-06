Ocean Film Festival la rassegna a Trieste

6 ott 2025

Lunedì 20 ottobre alle 20 il Teatro Miela Reina si trasforma in un cinema sull’oceano.  Ocean Film Festival World Tour Italia porta sul grande schermo storie di avventura, esplorazione e sport acquatici che emozionano e ispirano.Sette corto e medio metraggi selezionati da tutto il mondo, che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

