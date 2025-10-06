Ocean Film Festival il mare arriva a Udine

Udinetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre alle 20 il Cinema Visionario si trasforma in un cinema sull’oceano. Ocean Film Festival World Tour Italia porta sul grande schermo storie di avventura, esplorazione e sport acquatici che emozionano e ispirano.Sette corto e medio metraggi selezionati da tutto il mondo, che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: ocean - film

