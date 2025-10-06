Occupazione dei laureati Udine tra i migliori atenei d’Italia

Chi si laurea all’Università di Udine ha altissime probabilità di trovare lavoro in tempi brevi. Lo confermano i dati dell’Osservatorio Talents Venture, elaborati sulla base del rapporto AlmaLaurea 2025, che analizza i tassi di occupazione dei laureati magistrali a un anno dal titolo.Lavoro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

