Altro lunedì pomeriggio di attesa per i risultati dalle urne alle elezioni regionali: dopo le Marche la scorsa settimana, oggi tocca alla Calabria. Le proiezioni fornite da Swg per La7 danno il centrodestra al 58,1% - dopo una forchetta che poteva promettere negli instant poll addirittura il 62% dei voti - e, quindi, sicurissimo del bis immediato e della riconferma a governatore di Roberto Occhiuto, dimessosi dal proprio incarico istituzionale ad agosto a seguito dell'inchiesta giudiziaria per corruzione che lo ha direttamente riguardato. L'ex parlamentare guiderà nuovamente, per un secondo mandato, la Regione quale presidente della Giunta locale per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhiutto si riprende la Calabria. Staccato Tridico di quasi 20 punti. "A sinistra navigano male"