Occhiuto | Sconfitto chi puntava sui Pm

18.30 "In un Paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia. Non vorrei che questo gesto fosse male interpretato,ogni parte dello Stato,ogni potere deve fare il suo lavoro,ma troppe volte le inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per sconfiggere con questa via chi non sarebbe stato sconfitto. Abbiamo impedito questo". Così Occhiuto,dopo la vittoria in Calabria del Centrodestra. "Orgoglioso dei calabresi che hanno dato grande prova di maturità e dimostrato che impegno e sacrificio possono essere ripagati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

