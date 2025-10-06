Occhiuto verso una netta vittoria in Calabria Prima proiezione | oltre il 57% Meloni pr

AGI -  Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, al 57,5%; Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, al 41%; Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare, all' 1,5%. Sono questi i dati della prima proiezione, con un campione del 7%, del Consorzio Opinio Italia per Rai sulle elezioni regionali in Calabria.  Dati che restituiscono lo scenario di una netta vittoria del presidente uscente sostenuto dal centrodestra. E che confermano la tendenza già  emersa dai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai:  Occhiuto dato tra il 58,5% e il 62,5%, mentre  Tridico si ferma tra il 36% e il 42%. 🔗 Leggi su Agi.it

