Occhiuto presidente della Regione bis il voto in Calabria che riaccende la sfida in Sicilia

Il dato più inquietante è quello che non si legge nei numeri del vincitore: in Calabria, oltre il 50 per cento degli elettori ha scelto di non votare. Un astensionismo che pesa come una sconfitta per l’intero sistema politico e che racconta un Sud stanco, disilluso, distante dalla politica. Ma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it