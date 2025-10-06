Occhiuto presidente della Regione bis il voto in Calabria che riaccende la sfida in Sicilia
Il dato più inquietante è quello che non si legge nei numeri del vincitore: in Calabria, oltre il 50 per cento degli elettori ha scelto di non votare. Un astensionismo che pesa come una sconfitta per l’intero sistema politico e che racconta un Sud stanco, disilluso, distante dalla politica. Ma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: occhiuto - presidente
Corruzione, il presidente della Calabria Occhiuto per quasi 4 ore in Procura: “Ho chiarito tutto”
Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto
Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido”
Regionali Calabria, Occhiuto si riconferma presidente: “Adesso pacificare la Regione”. Stacca Tridico di 15 punti - X Vai su X
Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione Calabria. I primi exit poll che lo attestano su una forbice tra il 58% e il 62% disegnano un esito elettorale senza molte sorprese Vai su Facebook
Regionali, Roberto Occhiuto fa il bis: eletto presidente della Regione foto - Il centrodestra festeggia la riconferma del suo leader in Calabria: Roberto Occhiuto (Forza Italia) è stato eletto per il suo secondo mandato come Presidente della Regione, vincendo le elezioni ... Come scrive catanzaroinforma.it
Elezioni regionali in Calabria 2025: Occhiuto fa il bis - “ Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto ... Riporta livesicilia.it