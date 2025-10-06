Occhiuto | La sinistra non capisce il Paese Vive di promesse senza risultati

"La coalizione è unitissima. La sinistra non conosce il Paese”. Su Tridico: “Hanno candidato il padre del Reddito di Cittadinanza, ha promesso assunzioni, l'abolizione del bollo auto che non si può fare. Non conoscono il Paese che vota in base ai risultati che si fanno, non sulle promesse". Roberto Occhiuto incassa il bis alla presidenza della Calabria – che lui stesso aveva mandato al voto dimettendosi in piena estate dopo un avviso di garanzia – e non risparmia critiche al campo largo sconfitto di centrosinistra. "Nelle Marche hanno candidato uno del Pd (l’eurodeputato Matteo Ricci, ndr ) ed è finita con 8 punti di distacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

