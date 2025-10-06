Occhiuto il governatore uscente che ridà voce ai cittadini
Roberto Occhiuto, governatore uscente della Calabria e frontman del centrodestra in vista delle prossime elezioni del 5 e 6 ottobre. Classe 1969, cosentino. Imprenditore vinicolo della zona dell'Alto Jonico, dal 2001 è giornalista pubblicista. Oggi è il presidente della Calabria - dimissionario - e corre per un secondo mandato dopo le dimissioni del 31 luglio scorso. L'inizio e l'arrivo alla Camera. Attivo fin da giovanissimo in politica a soli 24 anni è eletto nel Consiglio comunale di Cosenza, dopo le amministrative del 1993. Nel 2000 si candida in Consiglio regionale e viene eletto. Nel 2005 la nuova corsa, questa volta prende oltre 16mila preferenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
