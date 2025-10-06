Occhiuto dopo la tragedia la grande vittoria | mesi tremendi per il governatore calabrese La storia

Thesocialpost.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento che combina il trionfo politico con il ricordo di una profonda tragedia familiare, Roberto Occhiuto è stato rieletto alla Presidenza della Regione Calabria nelle elezioni del 2025. La vittoria del candidato di Forza Italia, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, segna la sua riconferma alla guida della regione, un successo ottenuto con un ampio margine sullo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico. Questo risultato elettorale, che rafforza la stabilità della maggioranza regionale e premia il suo operato, arriva a pochi mesi da un lutto che ha scosso profondamente la sua famiglia e l’intera comunità calabrese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

occhiuto dopo la tragedia la grande vittoria mesi tremendi per il governatore calabrese160la160storia

© Thesocialpost.it - Occhiuto, dopo la tragedia la grande vittoria: mesi tremendi per il governatore calabrese. La storia

In questa notizia si parla di: occhiuto - dopo

Calabria, si dimette il presidente Occhiuto dopo l’avviso di garanzia

Calabria, presidente Occhiuto si dimette dopo accuse di corruzione: “Non mi farò fermare, mi ricandido e tra qualche settimana elezioni” – VIDEO

Calabria, Occhiuto si dimette dopo l’indagine: “Non mi farò fermare, mi ricandido”

Occhiuto, dopo la tragedia la grande vittoria: mesi tremendi per il governatore calabrese. La storia - In un momento che combina il trionfo politico con il ricordo di una profonda tragedia familiare, Roberto Occhiuto è stato rieletto alla Presidenza della ... Si legge su thesocialpost.it

occhiuto dopo tragedia grandeLa destra esulta per la riconferma di Occhiuto, Meloni: “Anche in Calabria fiducia nella nostra coalizione”. Tajani: “Si vince al centro” - Il centrodestra esulta per il secondo risultato elettorale positivo e la riconferma di due governatori. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Occhiuto Dopo Tragedia Grande