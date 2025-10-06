Occhiuto dopo la tragedia la grande vittoria | mesi tremendi per il governatore calabrese La storia

In un momento che combina il trionfo politico con il ricordo di una profonda tragedia familiare, Roberto Occhiuto è stato rieletto alla Presidenza della Regione Calabria nelle elezioni del 2025. La vittoria del candidato di Forza Italia, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, segna la sua riconferma alla guida della regione, un successo ottenuto con un ampio margine sullo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico. Questo risultato elettorale, che rafforza la stabilità della maggioranza regionale e premia il suo operato, arriva a pochi mesi da un lutto che ha scosso profondamente la sua famiglia e l’intera comunità calabrese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

