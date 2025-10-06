Obert svela le proprie considerazioni sull’avvio di stagione | Il Cagliari sta crescendo ma la sconfitta con l’Inter…

Inter News 24 Obert studia l’avvio di stagione del Cagliari: «Il lavoro di Pisacane ci sta portando sulla strada giusta. Il mio idolo? Un ex Inter.». In un’intervista esclusiva rilasciata a TMW, Adam Obert, difensore classe 2002 del Cagliari, ha parlato dell’avvio di stagione della sua squadra, che ha recentemente subito una sconfitta per 2-0 contro l’ Inter. Nonostante il risultato negativo, il giovane calciatore ha sottolineato che l’inizio di campionato non è affatto frutto del caso, ma il risultato di un intenso lavoro sul campo. Obert ha evidenziato l’importanza del lavoro quotidiano con Fabio Pisacane, allenatore che, secondo il difensore, ha trasmesso concetti chiari e una metodologia ben definita alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

