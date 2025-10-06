Si profila all’orizzonte uno scontro tra NXT e TNA, ma la WWE potrebbe avere un asso nella manica con un arbitro speciale designato per un incontro importante? Dopo che diverse star della TNA avevano espresso il proprio malcontento per il controllo che la WWE sembrava esercitare sulla compagnia nell’ambito della loro partnership in corso, sembrava che fossero in arrivo dei problemi. Questi sono arrivati quando le star della TNA hanno invaso NXT dopo che il match per il winner-take-all tra Trick Williams e Oba Femi è stato interrotto a causa dell’intervento di Mike Santana. La WWE è stata costretta ad abbandonare i suoi piani originali per (l’ex) Invasion, ma le star di NXT e TNA si affronteranno in due grandi incontri tag team in puro stile Survivor Series a Showdown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

NXT/TNA: "Nominato" un arbitro speciale per Showdown