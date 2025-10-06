NXT TNA | Nominato un arbitro speciale per Showdown
Si profila all’orizzonte uno scontro tra NXT e TNA, ma la WWE potrebbe avere un asso nella manica con un arbitro speciale designato per un incontro importante? Dopo che diverse star della TNA avevano espresso il proprio malcontento per il controllo che la WWE sembrava esercitare sulla compagnia nell’ambito della loro partnership in corso, sembrava che fossero in arrivo dei problemi. Questi sono arrivati quando le star della TNA hanno invaso NXT dopo che il match per il winner-take-all tra Trick Williams e Oba Femi è stato interrotto a causa dell’intervento di Mike Santana. La WWE è stata costretta ad abbandonare i suoi piani originali per (l’ex) Invasion, ma le star di NXT e TNA si affronteranno in due grandi incontri tag team in puro stile Survivor Series a Showdown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: nominato - arbitro
François #Letexier è stato nominato arbitro per #JuventusBVB: sarà il suo terzo match da direttore di gara per i bianconeri. I due precedenti sono: #LipsiaJuve 2-3 (#UCL) #SportingJuve 1-1 (#UEL) #Juventus Vai su Facebook
NXT 23.09.2025 Trick Williams vs Oba Femi - Ciao Bro di Zona Wrestling, ultima puntata prima di No Mercy e con un Main Event che potrebbe tranquillamente chiudere un Big 4, match rimandato di 9 mesi che troverà il suo epilogo affrettato oggi, p ... Come scrive zonawrestling.net