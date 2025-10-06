Nuzzi | Sono furibondo con Leao! Lui fa le sue passeggiate invece dei gol

Gianluigi Nuzzi, conduttore e noto tifoso rossonero, intervenuto ai microfoni di Pressing, ha voluto spendere alcune parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuzzi: “Sono furibondo con Leao! Lui fa le sue passeggiate invece dei gol”

In questa notizia si parla di: nuzzi - sono

Un anno fa ci lasciava un piccolo grande uomo, Sammy Basso. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, grazie al comune amico @gianluigi.nuzzi è sono rimasto folgorato dalla forza della sua mente e delle sue idee. Voglio ricordarlo con un suo pensiero che è estr Vai su Facebook

Nuzzi: "Sono furibondo con Leao e le sue passeggiate in campo. Ma il Milan non può rinunciare a lui" - Gianluigi Nuzzi, conduttore e grande tifoso milanista, è intervenuto a Pressing e ha parlato così del Milan che ha pareggiato contro la Juventus: "Sono furibondo con Leao. Scrive milannews.it

Nuzzi: “Sono furibondo con Leao! Lui fa le sue passeggiate invece dei gol” - Gianluigi Nuzzi, conduttore e noto tifoso rossonero, intervenuto ai microfoni di Pressing, ha voluto spendere alcune parole sul Milan ... Come scrive msn.com