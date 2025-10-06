Nuovo traguardo per Paolo Ascierto | Professore ordinario di oncologia presso l’Università Federico II di Napoli
A partire dai primi di Ottobre, il Professor Ascierto assume ufficialmente la carica di Professore Ordinario di Oncologia presso l’Università Federico II di Napoli, ateneo che ha rappresentato i primi passi della sua prestigiosa carriera accademica e professionale L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
In questa notizia si parla di: nuovo - traguardo
