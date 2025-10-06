Nuovo test IT-Alert | simulazione del collasso della diga di Suviana
Martedì 7 ottobre è prevista un’esercitazione di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico nazionale per l’informazione diretta alla popolazione, previsto dal codice delle comunicazioni.Indicativamente tra le ore 11 e le 12, è previsto l’invio di un messaggio che simulerà il collasso della diga di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - test
Dna ignoto su Chiara Poggi, è caccia al terzo uomo: oggi l’esito del nuovo test. Cosa può succedere?
Esperti, Mosca prepara test nuovo missile nucleare
Juve Reggiana, nuovo test amichevole per i bianconeri! Data, orario e tutti i dettagli per seguire la prima partita della nuova stagione
Nuovo test ad una settimana dall’avvio del campionato! Questa domenica pomeriggio, appuntamento al PalaMarinelli per un allenamento congiunto con Scuola Pallavolo San Vito. Vi aspettiamo! #SerieC #NextChapter Vai su Facebook
Instagram cambia? Nuovo test mette i Reel al primo posto - X Vai su X
Nuovo test IT-Alert: simulazione del collasso della diga di Suviana - Alert, il sistema di allarme pubblico nazionale per l’informazione diretta alla popolazione, previsto dal codice delle comunicazioni. Si legge su bolognatoday.it
Nuovo test di IT-alert in programma: ecco le info utili - Il Dipartimento di Protezione Civile ha annunciato un nuovo test del sistema nazionale di allarme pubblico IT- tuttotech.net scrive