Nuovo stadio San Siro le dichiarazioni del sindaco Sala fanno riflettere Il punto

Nuovo stadio San Siro: Sala si espone, ma la scelta resta ai club Il progetto per il nuovo stadio San Siro continua a tenere banco nel dibattito pubblico milanese. A parlarne è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto durante una cerimonia ufficiale, dove ha espresso un'opinione personale sul possibile nome del nuovo impianto.

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”

Non esattamente un trionfo. Quanto vale nuovo stadio, ecco che effetto ha avuto sui ricavi dei top club che hanno costruito lo stadio negli ultimi anni.

Il nuovo Stadio dei Pini o "Torquato Bresciani" è stato restituito alla città di Viareggio e si presenta oggi come un impianto rinnovato, moderno e sostenibile.

Nuovo stadio San Siro a Milano: il progetto e come sarà - Dopo quasi 12 ore di discussione in Consiglio Comunale, è stata approvata la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: 24 sì, 20 no e nessun astenuto.

San Siro, dal vecchio al nuovo stadio: tutte le date da sapere. Dove si gioca? - La prossima scadenza è il rogito: va firmato entro il 10 novembre 2025.