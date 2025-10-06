Nuovo stadio Inter quale nome? Sala consiglia | A me piace molto San Siro ma è una scelta loro e del Milan non è esclusa quella ipotesi

Inter News 24 Nuovo stadio Inter, quale nome per l’impianto insieme al Milan? Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dà un consiglio ai due club. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione sul futuro nome del nuovo stadio di Inter e Milan durante la cerimonia per il 165° anniversario della fondazione del corpo di Polizia locale. Rispondendo a una domanda, Sala ha rivelato di essere particolarmente affezionato al nome “San Siro”, sottolineando che, come tifoso, non è mai riuscito a chiamarlo “Meazza” in onore della figura del leggendario calciatore. Sala ha precisato che, pur apprezzando il nome tradizionale, la decisione finale spetterà alle squadre e che non è escluso l’inserimento di un naming rights, come avviene negli stadi europei e mondiali. 🔗 Leggi su Internews24.com

