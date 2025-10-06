Nuovo premier francese totonomi per il successore dopo le dimissioni di Lecornu dopo un giorno di governo | Vautrin Lombard e Darmanin

Lecornu, nominato 27 giorni fa, si è dimesso dopo appena solo un giorno di governo. Ecco chi potrebbe subentrargli Si apre il totonomi per il successore di Lecornu, dopo che quest'ultimo ha rassegnato le dimissioni. Il nuovo premier francese potrebbe uscire dai seguenti nomi, in pole su tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nuovo premier francese, totonomi per il successore dopo le dimissioni di Lecornu dopo un giorno di governo: Vautrin, Lombard e Darmanin

In questa notizia si parla di: nuovo - premier

Ucraina, la mossa di Zelensky: Yulia Svyrydenko nuovo premier

Sorpresa Juventus: nuovo affare in Premier League

Milan, nuovo blitz del ds Tare: arriva l’americano dalla Premier

Francia nel caos: anche il nuovo premier Lecornu dà le dimissioni 12 ore dopo aver consegnato la lista dei ministri. La Borsa precipita - X Vai su X

L'ex premier ha pronto un nuovo contenitore: Casa Riformista Vai su Facebook

Francia nel caos: anche il nuovo premier Lecornu dà le dimissioni 12 ore dopo aver consegnato la lista dei ministri - Nominato da Macron, ha lasciato l'incarico dopo aver consegnato la lista dei ministri. Riporta ilfattoquotidiano.it

Francia, Lecornu presenta il nuovo governo: 18 ministri tra continuità e opposizione già scatenata - In Francia il nuovo premier Sébastien Lecornu ha completato la formazione del nuovo governo francese dopo un intenso fine settimana di negoziati e il via libera della destra. Come scrive tg.la7.it