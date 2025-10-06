Nuovo ponte | i collaudi Sarà presto percorribile da auto e traffico pesante
Lucca, 6 ottobre 2025 – Il nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca realizzato dalla Provincia è sostanzialmente pronto. E le operazioni di collaudo dell’opera cominciate ieri confermano che l’infrastruttura sarà presto percorribile da auto e camion così da drenare gli alti volumi di traffico dalla Sp 1 Francigena (via per Camaiore) alla statale del Brennero, e viceversa. Per ‘celebrare’ l’avvio delle fasi di collaudo l’amministrazione provinciale ha organizzato un momento di incontro a cui sono stati invitati diversi amministratori e rappresentanti delle istituzioni, e la stampa. Oltre al presidente della Provincia Marcello Pierucci, erano presenti il governatore della Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale alla viabilità e alle infrastrutture Stefano Baccelli, il sindaco Mario Pardini, l’AD di “Fincantieri infrastructure” Salvatore Esposito insieme ai tecnici dell’impresa appaltatrice della grande opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
