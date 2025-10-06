Nuovo ponte | i collaudi Sarà presto percorribile da auto e traffico pesante

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 6 ottobre 2025 – Il nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca realizzato dalla Provincia è sostanzialmente pronto. E le operazioni di collaudo dell’opera cominciate ieri confermano che l’infrastruttura sarà presto percorribile da auto e camion così da drenare gli alti volumi di traffico dalla Sp 1 Francigena (via per Camaiore) alla statale del Brennero, e viceversa. Per ‘celebrare’ l’avvio delle fasi di collaudo l’amministrazione provinciale ha organizzato un momento di incontro a cui sono stati invitati diversi amministratori e rappresentanti delle istituzioni, e la stampa. Oltre al presidente della Provincia Marcello Pierucci, erano presenti il governatore della Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale alla viabilità e alle infrastrutture Stefano Baccelli, il sindaco Mario Pardini, l’AD di “Fincantieri infrastructure”  Salvatore Esposito insieme ai tecnici dell’impresa appaltatrice della grande opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuovo ponte i collaudi sar224 presto percorribile da auto e traffico pesante

© Lanazione.it - Nuovo ponte: i collaudi. Sarà presto percorribile da auto e traffico pesante

In questa notizia si parla di: nuovo - ponte

Tor Vergata, aperto al traffico il nuovo ponte sull’A1: svolta per la viabilità verso il Giubileo

Senigallia, il nuovo ponte sul Cesano spalanca la vista sui nudisti. Il sindaco «Non possono starci, ora scattano le sanzioni»

Bellariva, il nuovo ponte c’è già. Scatta la fase di assemblaggio, sarà pronto la prossima estate

Lucca: collaudo per il nuovo ponte sul Serchio, l’apertura è ormai vicina - E le operazioni di collaudo dell’opera cominciati oggi (domenica 5 ottobre) confermano che l’infrastruttur ... Segnala toscanaoggi.it

Nuovo ponte sul Serchio, partite le prove di collaudo a Lucca - Sono scattati oggi, domenica 5 ottobre, le fasi di collaudo del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca. gonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Ponte Collaudi Sar224