Nuovo policlinico Umberto I Rocca | Puntiamo a bandire la gara entro fine 2026

L’iter per il nuovo ospedale Tiburtino è ormai “alla fine”, con il bando di gara pronto a partire. Mentre per il nuovo policlinico Umberto I bisognerà attendere la fine del 2026. A dirlo è il presidente della Regione, Francesco Rocca, che in Commissione Sanità ha fatto il punto sui due importanti. 🔗 Leggi su Romatoday.it