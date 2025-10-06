Nuovo centro polisportivo d' eccellenza c' è l' accordo

La Genova Beach Soccer e l'Angelo Baiardo hanno ottenuto dal Comune di Genova una concessione di 15 anni per la completa riqualificazione e la gestione dell'area di via delle Campanule, a Quarto. L'area, già sede del Gbs Stadium di beach soccer, sarà trasformata in un centro polisportivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

