Nuovo caso a Napoli | uomo fermato con il taser e morto in ambulanza
I Cc erano intervenuti per una lite familiare: il 35enne, nudo e alterato, li aveva aggrediti
Napoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Secondo tg24.sky.it
Muore a 35 anni in ambulanza dopo essere stato colpito col taser dai carabinieri. Quarto caso in tre mesi - Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i Carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato ... Si legge su msn.com