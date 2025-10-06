Nuovo caso a Napoli | uomo fermato con il taser e morto in ambulanza

6 ott 2025

I Cc erano intervenuti per una lite familiare: il 35enne, nudo e alterato, li aveva aggrediti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

nuovo caso a napoli uomo fermato con il taser e morto in ambulanza

Nuovo caso a Napoli: uomo fermato con il taser e morto in ambulanza

Napoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Secondo tg24.sky.it

