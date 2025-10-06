Nuovo bando per una concessione sul mare tra Palese e Santo Spirito | il Comune rilancia dopo la gara deserta

È in pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Bari la determina di indizione della gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima a fini turistico-ricreativi sul lungomare tra Palese e Santo Spirito. L’area interessata, di circa 652 metri quadri, ospiterà un’attività di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - bando

Cooperative di Comunità, nuovo bando. Alice Parma (Pd): “Sosteniamo i progetti che fanno innovazione"

VIDEO Diritto allo studio, nuovo bando. Leonelli: "Più posti a disposizione, più studenti che possono accedere"

VIDEO Diritto allo studio, nuovo bando. GIorgia Chioccoloni: "Dagli studenti un giudizio positivo"

ONLINE IL NUOVO BANDO PER LA SELEZIONE DEI TUTOR BUDDY Anche per il prossimo anno accademico l’Università di Cagliari attiverà il servizio di Tutor Buddy, grazie al quale le matricole avranno a disposizione le competenze e le conoscenz Vai su Facebook

#Milano, nuovo #bando per le imprese che vogliono aderire all’Alleanza per l’#Aria e il #Clima - X Vai su X

Torregrande, nuovo bando per la concessione del porticciolo? - Stavolta, però, non è l'imminente intervento di riqualificazione ad accendere il dibattito. Lo riporta unionesarda.it

Bando porti di pesca 2025: 3 milioni di euro per infrastrutture e servizi - Bando porti di pesca 2025: È stato lanciato un nuovo bando porti di pesca 2025 per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nei porti di pesca e nei luoghi di sbarco. Riporta catania.liveuniversity.it