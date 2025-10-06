Lunedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”. Lunedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Simona Ventura. Con lei, in studio, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Prima settimana piena di allegria e divertimento nella Casa, ma questi pochi giorni sono anche bastati per far emergere le prime tensioni e i primi conflitti. Nella puntata di stasera sarà, inoltre, approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, le anticipazioni