Nuovo appuntamento con Grande Fratello le anticipazioni
Lunedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”. Lunedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Simona Ventura. Con lei, in studio, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Prima settimana piena di allegria e divertimento nella Casa, ma questi pochi giorni sono anche bastati per far emergere le prime tensioni e i primi conflitti. Nella puntata di stasera sarà, inoltre, approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: nuovo - appuntamento
Capranica Prenestina. Domenica 20 Luglio dalle ore 8.30 alle 15, appuntamento con un nuovo evento sulla transumanza nella frazione di Guadagnolo
Nuovo appuntamento con la lirica, a Montesorbo suona il Coro "Alessandro Bonci"
Lunedì 21 luglio nuovo appuntamento con le pulizie intensive
Nuovo appuntamento Visita Guidata ad Onigo con il prof. Cunial: sabato 11 ottobre ore 15.00. Per iscriverti clicca qui: https://forms.gle/1GEuawESu54xYz176 Vai su Facebook
Stasera al Grande Fratello: sorprese, emozioni e nuovi ingressi - Questa sera, lunedì 6 ottobre, torna l'appuntamento in prima serata con il Grande Fratello su Canale 5. grandefratello.mediaset.it scrive
Grande Fratello 2025: nuovi concorrenti e colpi di scena nella puntata del 6 ottobre - Nuovi concorrenti pronti a portare energia, emozioni e colpi di scena nel reality di Canale 5. Riporta notizie.it