Nuovi arresti in Bolognina | fermati due pusher a bordo di una Range Rover

La polizia ha arrestato due uomini, entrambi cittadini marocchini di 30 e 21 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Bolognina. L’operazione è stata condotta dagli agenti della quarta sezione della squadra mobile, che si occupa di contrasto al crimine diffuso, che da tempo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: nuovi - arresti

Napoli: pestarono a sangue un giovane a Chiaia per una fila non rispettata e spararono tra i bar. Tre nuovi arresti

Como, tentano di rubare lo zaino a un turista in un bar di piazza Duomo: tre nuovi arresti

I segreti di Samsung Display finiscono in Cina, nuovi arresti all'orizzonte #Samsung https://gizchina.it/2025/10/i-segreti-di-samsung-display-finiscono-in-cina/ Vai su Facebook

#fermo, arresti domiciliari e fogli di via non rispettati: blitz dei #carabinieri, nuovi guai per tre persone - X Vai su X

Polizia locale di Bologna: 100 nuovi agenti, avranno priorità precise - La nuova organizzazione attiva da novembre, ma i primi rinforzi sono già arrivati. msn.com scrive

Bolognina, dopo le polemiche Lepore e Piantedosi trovano l’intesa: un posto di polizia con 15 nuovi agenti - Era attesa ieri ma, alla fine, la firma su un nuovo patto per la sicurezza urbana di Bologna non è arrivata; non ancora, per lo meno, perché su alcuni aspetti non si è trovata convergenza. Si legge su corrieredibologna.corriere.it