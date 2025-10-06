Nuovi appuntamenti per scoprire l’urban art all’Interporto di Bologna

6 ott 2025

L’11 e il 12 ottobre 2025 sarà possibile visitare gratuitamente un luogo unico, dove ammirare originali opere di urban art.Prenotando il proprio posto, sarà possibile effettuare un percorso di arte urbana all’interno dell’Interporto di Bologna, un parco logistico a soli pochi passi dalla città.Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

