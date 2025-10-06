Il panorama delle nuove uscite televisive di questa settimana, dal 6 al 12 ottobre 2025, si presenta ricco di proposte per tutti i gusti e tutte le piattaforme di streaming. Tra serie originali, ritorni e produzioni speciali, l’offerta spazia tra generi come dramma storico, horror, crime e intrattenimento per bambini. In questo contesto, vengono analizzate le principali novità e si fornisce una valutazione professionale sulla loro qualità e sulla possibilità di inserirle nella programmazione settimanale. novità streaming e serie in uscita nella settimana dal 6 al 12 ottobre 2025. principali piattaforme coinvolte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuove serie in streaming da non perdere dal 6 al 12 ottobre 2025